Названы травмы, которые грозят владельцам электросамокатов Врач Пронин: езда на электросамокате грозит переломами и повреждениями внутренних органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы электросамокатов нередко попадают в аварии, в которых они могут получить серьезные травмы из-за отсутствия специальной экипировки, рассказал «Радио 1» травматолог Алексей Пронин. Часто в результате ДТП они получают не только переломы, но и повреждения внутренних органов, а также черепно-мозговые травмы. Врач подчеркнул, что оказание медицинской помощи пациентам, пострадавшим во время езды на электросамокатов, требует больше времени и усилий.

Для травматологов — это более тяжелые пациенты, чем те, которые получают травмы от обычных падений на улице, потому что оказание медицинской помощи им требует большего времени и больших усилий, — отметил Пронин.

Врач напомнил о правилах первой помощи попавшим в аварию на электросамокате. Он посоветовал дождаться приезда медиков и никуда не переносить пострадавшего. Также он порекомендовал приложить холод к травмированному месту, а в случае кровотечения наложить жгут из подручных средств.

Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате сбил пешеходов в центре Москвы. В результате аварии пострадала женщина, ее госпитализировали. ДТП произошло в Большом Кондратьевском переулке, когда люди переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.