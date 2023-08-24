Россиян предупредили об исчезновении автосервисов «Известия»: в мегаполисах может возникнуть дефицит техцентров и шиномонтажей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крупных российских городах может значительно сократиться число автосервисов, пунктов шиномонтажа и моек, пишут «Известия». Как пояснил изданию член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов, причина заключается в проекте реорганизации промышленных зон.

По словам эксперта, в крупных городах на месте промзон активно стали появляться жилые комплексы, торговые и деловые центры. При этом площадок технических сервисов в них, как правило, не предусмотрено. По мнению Даньшова, прекрасным вариантом решения проблемы стало бы оборудование автосервисов «шаговой доступности» в специально выделенных зонах в паркингах.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что снижение доступности автосервисов и пунктов шиномонтажа негативно отразится на ситуации с безопасностью дорожного движения.

Ранее правительство России выпустило постановление, согласно которому владельцам транспортных средств запрещается использовать зимние шины летом, а летние — зимой. Под запрет подпали практически все марки легковых автомобилей и фургоны.