Россиян предупредили о закрытии границ с отдельными странами до сентября

https://static.news.ru/photo/b058a258-39f8-11eb-bc93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Границы России с некоторыми странами мира могут остаться закрытыми из-за пандемии коронавируса до сентября 2021 года, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, рынок потерял 95–97% своих зарубежных клиентов. Это наиболее пострадавшая отрасль.

Кроме того, Игнатьев добавил, что количество российских туристов, отдохнувших на турецких курортах, снизилось на 60–70% по сравнению с показателями 2019 года.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.

Ранее NEWS.ru писал, что в АТОР допускали открытие границ в марте-апреле 2021 года.