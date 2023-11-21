Россиян предупредили о вреде плесени для здоровья Иммунолог Манина: плесень в квартире может привести к аллергии

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Плесень в квартире может вызвать аллергию, предупредила врач-иммунолог Ирина Манина. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что грибки плесени особенно вредны для здоровья детей и могут привести к развитию бронхо-легочных заболеваний, для которых характерны насморк, головная боль, высокая утомляемость и общая слабость.

Грибки в первую очередь вызывают у детей бронхо-легочные заболевания. Те же самые бронхиты, может даже и астму. На фоне этого, как правило, развиваются аллергии, — пояснила врач.

В некоторых случаях, когда иммунитет человека ослаблен, споры могут попасть в легкие и стать катализатором поражения нижних дыхательных путей. Иммунолог предупредила, что эту болезнь чаще всего удается распознать в крайних случаях, когда возникает сильная боль в груди и человек начинает кашлять кровью. В связи с этим Манина посоветовала вовремя избавляться от плесени в жилом помещении.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее рассказал, что для предотвращения появления плесени или запаха гнили в ванной необходимо установить хорошую систему принудительной вентиляции. Он отметил, что размер вытяжки зависит от диаметра канала.