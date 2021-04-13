Россиян предупредили о скором дефиците лекарств

https://static.news.ru/photo/dc010f86-8a8e-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое правило «второй лишний» может привести к дефициту лекарств на отечественном рынке, считают главные фармобъединения и общественные организации страны.

Они направили в правительство письмо с предупреждением о грядущих проблемах, сообщила газета «Известия».

Суть нового закона состоит в том, что на аукционы преимущество отдадут тем компаниям, которые имеют производство полного цикла на территории ЕАЭС. Инициативу ранее озвучил Минпромторг.

Эксперты, опрошенные изданием, не совсем согласны с выводами фармобъединений. Они отмечают, что новое правило поможет стране обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов.При этом будет исключена зависимость от импортных поставок.

В Минпромторге также убеждены в необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла.

Однако некоторые эксперты уверены, что ситуация больно ударит по пациентам в первую очередь и отнимет у них право выбора.

Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают, — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее NEWS.ru писал, что российские аптеки вскоре откажутся от продажи популярного успокоительного средства. С полок исчезнет феназепам. Данное лекарство имеет международное непатентованное название бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. Отказ от продажи феназепама связан с тем, что в прошлом месяце российский Минздрав ужесточил правила его реализации. Аптеки, в свою очередь, не в состоянии выполнять новые требования.