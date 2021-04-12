Из аптек в России исчезнет феназепам

https://static.news.ru/photo/01a35a0e-9c19-11eb-9541-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские аптеки вскоре откажутся от продажи популярного успокоительного средства. С полок исчезнет феназепам. Данное лекарство имеет международное непатентованное название бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. Отказ от продажи феназепама связан с тем, что в прошлом месяце российский Минздрав ужесточил правила его реализации. Аптеки, в свою очередь, не в состоянии выполнять новые требования. Об этом в разговоре с журналистами рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Он отметил, что ведомство отнесло феназепам к категории сильнодействующих препаратов. На успокоительное средство был введён предметно-количественный учёт. Это значит, подчеркнул Шуляк, что в любой момент надзорные органы могут прийти в аптеку с проверкой и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей.

Представители Минздрава напомнили, что феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах.

Теперь аптеки начали оформлять возврат на препарат и отказываться от закупок новых партий, потому что не у всех сетей есть отдельная лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами. Она имеется лишь у 10% точек, — цитируют Шуляка «Ведомости».

Как ранее передавал NEWS.ru, в аптеках практически невозможно найти фальсификат, но россияне из-за пандемии и самоизоляции всё чаще обращаются в интернет-аптеки, где могут продавать не самые качественные лекарства. Но в погоне за дешевизной многие граждане всё же предпочитают препараты из подобных магазинов, в том числе зарубежных.