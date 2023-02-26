Россиян предупредили о серьезных последствиях за словесные оскорбления Адвокат Исаев предупредил о штрафах за словесные оскорбления

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Несмотря на то, что в России декриминализованы словесные оскорбления в адрес людей, граждане все еще могут получить серьезные штрафы за грубые высказывания в адрес друг друга, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, взыскания регулируются как КоАП РФ, так и гражданским законодательством. При этом он подчеркнул, что оспорить штраф на суде посредством извинения практически нереально, поскольку суд акцентирует внимание на документальные доказательства.

Если речь не идет о лицах со специальным правовым статусом, оскорбление наказуемо исключительно в рамках административного права. Так, статья 5.61 КоАП карает оскорбляющих денежным штрафом. Конечно, и гражданское законодательство, посредством ст.152 ГК, дает теоретическую возможность наказать обидчика за оскорбление чести и достоинства и даже заставить его принести извинения, но это можно сделать только через суд, который не любит слов, а предпочитает документальные доказательства, добыть которые относительно оскорбления, особенно сделанного в устной форме, зачастую практически нереально, — отметил адвокат.

Также он рассказал, что оскорбления могут привести и к уголовному наказанию, если они были озвучены в адрес лиц со специальным статусом. Речь идет о представителях власти и работниках суда. Исаев уточнил, что несмотря на незначительность наказания, гражданин рискует получить судимость при оскорблении лица со специальным статусом.

Ст. 319 УК РФ, наказывающая за оскорбление представителя власти, карает штрафом, исправительными или обязательными работами. Ст. 297 УК РФ, карающая за неуважение к суду и судье, предусматривает штраф, обязательные работы, исправительные работы, либо арест. Кому-то может показаться, что санкции не слишком значительны, но не следует забывать, что они влекут за собой тяжкое последствие в виде судимости, которая может сильно осложнить жизненный путь, — подчеркнул юрист.

Он призвал быть предельно аккуратным в общении с сотрудниками правоохранительных органов и судейского корпуса, а в случае словесного конфликта с обычными гражданами стараться держать включенным камеру мобильного телефона и помнить, что безобидное с точки зрения уголовного кодекса оскорбление может легко трансформироваться в ст. 119 УК РФ, если оскорбляющий выскажет прямые угрозы жизни и здоровью.

Ранее в России ввели уголовную ответственность и штраф за оскорбление ветеранов. За публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам Великой Отечественной войны, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения.