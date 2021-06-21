Россиян предупредили о росте цен на туры в Турцию

Россиянам следует ожидать роста цен на туры в Турцию на фоне ажиотажного спроса. Об этом NEWS.ru рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По её словам, сейчас цены остаются терпимыми, так как ещё не сформированы программы и спрос должен «разогнаться». В результате сейчас можно купить путёвку в трёхзвёздочный отель на двоих за 50 тысяч рублей с перелётом.

Сначала отели потерпят, они же тоже большой убыток понесли без российского рынка и вообще из-за всей этой истории с пандемией. Потом они начнут поднимать цены, само собой. Это рынок, — подчеркнула она.

Эксперт порекомендовала людям, которые выбирают себе тур, покупать путёвку сейчас.

Она напомнила, что помимо Турции открыли ещё несколько востребованных летом направлений: Кипр, Хорватия и греческие острова. При этом везде цены будут постепенно подниматься.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Это решение было принято после вынесения заключения инспекционной группой, которая ездила в страну и изучила принятые меры по борьбе с коронавирусом.

С 25 июня «Аэрофлот» откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также в Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом заявил официальный представитель компании Михаил Дёмин. По его словам, дальнейшие решения по рейсам будут приниматься в зависимости от фактического спроса.