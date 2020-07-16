Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции

https://static.news.ru/photo/d3596982-c79c-11ea-8e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоимость на отдых в отелях Турции повысилась на 10%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Предварительное бронирование показывает, что действительно по ряду отелей цена на 10% выше, но это — выборочные отели. Не надо забывать, что за этот период серьёзно изменился курс валюты. Поэтому курсовая разница, увы, есть, — сообщил Горин в интервью телеканалу РБК.

Он также отметил, что стоимость авиабилетов в Турцию сохраняется на уровне 2019 года. Все турецкие отели прошли специальную сертификацию по безопасности. Так, если во время отдыха заболеет клиент гостиницы, ему будет незамедлительно оказан полный комплекс медицинских услуг, заверил вице-президент АТОР.

Горин напомнил о необходимости страховок во время путешествий и посоветовал, чтобы они покрывали как минимум 2 млн расходов.

13 июля турецкий перевозчик Turkish Airlines анонсировал запуск не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

15 июля турецкий Минтранс сообщил, что РФ и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля, однако эту информацию пока не подтвердили российские власти.

РФ приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что цена туров в Турцию останется на уровне прошлого года после возобновления полётов в эту страну. Такое мнение высказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, хоть Турция и пользуется повышенным спросом у россиян, в этот раз ажиотажа не будет.