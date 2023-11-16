Россиян предупредили о новых правилах выезда за границу Юрист Виноградов: в декабре изменятся правила выезда россиян за рубеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 11 декабря изменятся правила выезда россиян за рубеж, рассказал агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Так, в законодательстве будут уточнены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорта можно признать недействительным.

В частности, россияне не смогут выехать за границу в случае утраты заграничного документа, изменения данных его владельца, истечения срока действия загранпаспорта, прекращения российского гражданства или отмены постановления о приобретении гражданства РФ. Также документ будет признан недействительным, если окажется, что паспорт оформили на основе поддельных документов, или в нем указаны недостоверные данные.

Закрепление ясных оснований для признания паспортов недействительными направлено на снижение числа принятых уполномоченными органами решений «по усмотрению». Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения, — пояснил юрист.

При этом ряд граждан должны сдавать загранпаспорт в отдел МВД на хранение. К ним относятся лица с доступом к гостайне или работающие в ФСБ, а также россияне, призванные на военную службу или получившие направления на альтернативную службу. Раньше такой четкой процедуры не было, и случались злоупотребления, указал Виноградов.

Ранее правительство России предложило увеличить до шести тысяч рублей государственную пошлину за оформление заграничного паспорта нового поколения. Предполагается, что размер пошлины вырастет с 1 января 2024 года. Также может увеличиться и стоимость оформления загранпаспорта для детей с 2,5 до трех тысяч рублей.