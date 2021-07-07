Россиян предупредили о новом способе мошенничества через госдомены

Мошенники начали использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем. Об этом рассказали эксперты сети RSNet (Russian State Network, сегмент Интернета для российских органов власти). Их слова приводит РИА Новости.

В понедельник несколько сотрудников получили письма от администрации сети, в которых говорилось, что пользователям государственного домена начали рассылать фишинговые письма. В сообщениях говорилось, что эти письма нельзя открывать и тем более не стоит открывать файлы во вложениях или же указанные там ссылки на сайты.

Россиянам также крайне не рекомендовали совершать и другие действия, указанные в сообщении мошенниками. Эксперты по информационной безопасности подтвердили, что такие рассылки действительно имеют место быть.

Мы также обнаружили таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. При таком типе атак злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию, — пояснил руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

При этом уточняется, что в письмах могут содержаться достоверные данные о личности сотрудников и их контактные данные. Таким образом мошенники повышают «градус доверия» к фишинговому сообщению.

Ранее специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва рассказала, что скрыть свой номер телефона может понадобиться не только мошенникам или коллекторам. Такая необходимость периодически возникает и у добропорядочных граждан.