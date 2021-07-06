Эксперт назвала способ легально скрыть свой номер телефона

Скрыть свой номер телефона может понадобиться не только мошенникам или коллекторам. Такая необходимость периодически возникает и у добропорядочных граждан. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

По словам Ильичевой, скрыть свой номер телефона человеку может быть необходимо, если он не хочет попадать в список контактов собеседника или в базу данных.

Также люди скрывают свой номер, чтобы удивить или порадовать родных и друзей, — пояснила эксперт.

Чтобы человек мог скрыть свой номер, операторы связи предоставляют разовую платную услугу «АнтиАОН», также возможна постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определённую команду, которая у каждого оператора своя.

Также скрыть номер позволяет специальное программное обеспечение, но здесь эксперт рекомендует работать только с проверенными приложениями. В ином случае не исключён слив данных вместо сокрытия информации.

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