Россиян предостерегли от ударов в лицо за словесные оскорбления Адвокат Исаев рассказал об уголовной ответственности за удары в лицо после оскорблений

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Россиянам не следует отвечать на оскорбления ударами в лицо, поскольку это может привести к уголовной ответственности, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, в зависимости от последствий нападающий рискует стать фигурантом одной из четырех статей УК РФ, поэтому к насилию ни в коем случае нельзя прибегать.

Возникает логичный вопрос: что произойдет, если на оскорбление ответить действием, например ударом в лицо. Это уже будет выход за рамки уголовного законодательства, что повлечет ответственность по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью), ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) и даже ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью), в зависимости от последствий такого удара, — подчеркнул адвокат.

При этом он отметил, что сам факт оскорбления, если он будет доказан, может стать лишь смягчающим обстоятельством нападения. Исаев уточнил, что полностью освободить от уголовной ответственности такой фактор не может. Он посоветовал фиксировать противоправные действия обидчика и ни в коем случае не применять грубую силу.

Если будет доказан факт оскорбления, то на стороне обвиняемого в телесных повреждениях будет лишь смягчающее обстоятельство в виде противоправного или аморального поведения потерпевшего. Но смягчающее обстоятельство от уголовной ответственности освободить не может. Поэтому настоятельно рекомендую сдерживаться и максимально фиксировать противоправные действия обидчика, — сказал юрист.

Ранее Исаев рассказал, что россияне все еще могут получить серьезный штраф за грубые высказывания в адрес друг друга, несмотря на декриминализацию словесных оскорблений в стране. При этом он подчеркнул, что оспорить штраф в суде посредством извинений практически нереально, поскольку суд акцентирует внимание на документальные доказательства.

Также он отметил, что оскорбления могут привести и к уголовному наказанию, если они были озвучены в адрес лиц со специальным статусом. Речь идет о представителях власти и работниках суда.