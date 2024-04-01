Россиян предостерегли от окунания в ледяную воду по примеру Дурова Врач Павлова: неправильное закаливание лишь ускоряет старение организма

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Погружение в ледяную воду, которое продемонстрировал бизнесмен и программист Павел Дуров, создает большой стресс для организма и далеко не каждый человек способен вынести такое испытание, рассказала в Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, если не знать всех нюансов, экстремальное закаливание способно лишь ускорить старение организма. Важно начинать процедуру постепенно и при этом совершать ее регулярно, отметила Павлова.

Если уж вы решили закаляться, то действовать нужно постепенно. Павел, вероятно, так и делал, но вас я обязана предупредить. Нерегулярное закаливание (например, ныряние в прорубь раз в год) лишь ускоряет старение организма. А временный прилив сил объясняется обычным выбросом адреналина и кортизола — гормона стресса, — объяснила врач.

Кроме того, продолжила Павлова, окунание в ледяную воду строго противопоказано при простуде, обострении хронических заболеваний, слабом иммунитете, наличии сердечно-сосудистых болезней и повышенной склонности к тромбозам. От данной процедуры также следует отказаться при беременности, лактации и при приеме некоторых препаратов.

Ранее Павел Дуров поделился видеороликом, в котором он погружается по шею в холодную ванну с кусками льда. По мнению бизнесмена, купание в ледяной ванне является лучшим началом дня.