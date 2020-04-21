Россия проведёт образовательный марафон для девушек, мечтающих о сфере IT

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Проект «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») организует бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, мечтающих построить карьеру в сфере IT. Все участницы получат сертификат. Занятия пройдут с 27 апреля по 31 мая 2020 года, говорится в документе, поступившем в распоряжение NEWS.ru. Среди организаторов также «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК).

Одним из главных препятствий для работы представительниц прекрасного пола в IТ-отрасли являются стереотипы о «мужских» и «женских» профессиях. Для «разоблачения» подобных теорий и создавался марафон. Курс состоит из четырёх частей: управление IT-проектами, дизайн цифровых продуктов, мобильная разработка во Flutter, интернет-маркетинг.

Вместе с огромной нагрузкой и новыми вызовами перед отраслью открываются интересные перспективы. И в связи со стремительным ростом потребность в качественных специалистах будет только расти. Подготовка качественных кадров, профориентация молодых специалистов, поддержка молодых проектов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России, — заявил руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Участницы смогут понять процесс разработки IT-продуктов, узнать о наиболее современных методах управления проектами, попробовать себя в дизайне, познакомиться с новинками в IT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский Политехнический музей запустит онлайн-марафон поэзии #ПолитехLive. В нём примут участие звёзды российского шоу-бизнеса.