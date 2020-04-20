Политехнический музей проведёт второй онлайн-марафон поэзии

Московский Политехнический музей запустит онлайн-марафон поэзии #ПолитехLive. В нём примут участие звёзды российского шоу-бизнеса.
Мероприятие, ставшее частью акции #оставайтесьдома, пройдёт 24 апреля,
Среди чтецов заявлены Константин Богомолов, Андрей Родионов, Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Всеволод Емелин, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Дмитрий Быков и многие другие.
Первый эфир #ПолитехLive состоялся 3 апреля. В нём приняли участие Фёдор Сваровский, Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников и Алёна Долецкая, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен