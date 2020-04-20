Культура

Политехнический музей проведёт второй онлайн-марафон поэзии

18:46, 20 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Политехнический музей запустит онлайн-марафон поэзии #ПолитехLive. В нём примут участие звёзды российского шоу-бизнеса.

Мероприятие, ставшее частью акции #оставайтесьдома, пройдёт 24 апреля, говорится на сайте «Политеха». Программа создана для поддержки людей, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Среди чтецов заявлены Константин Богомолов, Андрей Родионов, Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Всеволод Емелин, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Дмитрий Быков и многие другие.

Первый эфир #ПолитехLive состоялся 3 апреля. В нём приняли участие Фёдор Сваровский, Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников и Алёна Долецкая, писал NEWS.ru.

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