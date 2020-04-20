Политехнический музей проведёт второй онлайн-марафон поэзии

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Победитель международной Букеровской премии станет известен только в конце лета. Оглашение призёра пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Изначально планировалось назвать имя победителя 19 мая, однако в Фонде Букеровской премии посчитали, что в нынешней ситуации у британцев, как и у жителей других стран, нет привычного доступа к книгам,...