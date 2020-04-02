Политехнический музей проведёт онлайн-марафон поэзии

Московский Политехнический музей запустит онлайн-марафон поэзии #ПолитехLive. В нём примут участие литераторы, общественные деятели и звёзды шоу-бизнеса.
Мероприятие, ставшее частью акции #оставайтесьдома, пройдёт 3 апреля и начнётся в 12:00 мск,
Среди чтецов заявлены Фёдор Сваровский, Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников и Алёна Долецкая.
Как писал NEWS.ru, проект «РБК Стиль» запустил сайт, на котором выходят записи с выступлениями артистов для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией COVID-19. Своими короткими выступлениями поделились Дуся Лерер, Риад Маммадов, Григорий Служитель, дуэт Pedro y Juan, ВИА MINIBAR, Муся Тотибадзе и Владимир Розанов и Игорь Яковенко.
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