Политехнический музей проведёт онлайн-марафон поэзии

https://static.news.ru/photo/0d548f6a-74d5-11ea-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Политехнический музей запустит онлайн-марафон поэзии #ПолитехLive. В нём примут участие литераторы, общественные деятели и звёзды шоу-бизнеса.

Мероприятие, ставшее частью акции #оставайтесьдома, пройдёт 3 апреля и начнётся в 12:00 мск, говорится на сайте «Политеха». Программа создана для поддержки людей, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Среди чтецов заявлены Фёдор Сваровский, Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников и Алёна Долецкая.

Как писал NEWS.ru, проект «РБК Стиль» запустил сайт, на котором выходят записи с выступлениями артистов для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией COVID-19. Своими короткими выступлениями поделились Дуся Лерер, Риад Маммадов, Григорий Служитель, дуэт Pedro y Juan, ВИА MINIBAR, Муся Тотибадзе и Владимир Розанов и Игорь Яковенко.