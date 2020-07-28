Россия может открыть авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей

https://static.news.ru/photo/adb69cae-d0b6-11ea-8d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/Global Look Press

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полёты на Мальдивы и в Южную Корею.

Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы, — сообщил ТАСС источник, близкий к авиавластям.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 августа в РФ будет снят запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Росавиация учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.

При этом в Турцию с 1 августа можно будет улететь не только из Москвы, но и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону — и только в Анталью и Стамбул. С 10 августа можно будет улететь ещё в Бодрум и Даламан.

В середине июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала 8 стран, готовых «хоть сейчас» принимать туристов из России. Среди них, помимо Турции, Великобритании и Танзании, оказались Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. В тот же день стало известно, что попавшая в список Хорватия сняла ограничения для граждан третьих стран, в том числе для России. Чтобы попасть на хорватские курорты, путешественникам необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, а также ваучер на проживание. Для тех, у кого не окажется справки, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин.