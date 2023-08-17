Россия может начать экспорт «зеленых» решений в энергетике к 2030 году

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У России есть потенциал и возможности, чтобы к 2030 году начать экспортировать технологии в сферах новой энергетики, включая комплектующие, аккумуляторы для электромобилей и СПГ-технологии для транспорта. Об этом заявили аналитики «Яков и партнеры» на основе результатов анализа перспектив различных технологий производства в РФ, передает ТАСС.

Уже через семь лет Россия получит возможность перестать быть преимущественно «бензиновым» государством, а дизельные силовые установки потеряют статус наиболее экономически эффективных, — сказано в сообщении.

В ближайшей перспективе для легкового транспорта могут начать применять литий-ионных аккумуляторов, а также использование твердооксидных топливных элементов на природном газе для генерации электроэнергии.

Ранее представители промышленности в Европе заявили, что европейские страны тратят миллиарды для поддержки потребления ископаемого топлива вместо того, чтобы заниматься снижением спроса и переходом на возобновляемые источники энергии. Руководитель европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм подчеркнул, что Европа должна ускорить процесс снижения зависимости от углеводородов.