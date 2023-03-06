Европу обвинили в затягивании с переходом на зеленую энергетику FT: эксперты заявили, что Европа не занимается решением энергетических проблем

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Представители промышленности в Европе заявили газете Financial Times, что европейские страны тратят миллиарды для поддержки потребления ископаемого топлива вместо того, чтобы заниматься снижением спроса и переходом на возобновляемые источники энергии. Руководитель европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм подчеркнул, что Европа должна ускорить процесс снижения зависимости от углеводородов.

Что-то не так с тем, куда идут деньги <...>. Мы тратим все наши деньги на краткосрочные обезболивающие вместо того, чтобы лечить нашу болезнь, — сказал Делорм.

С ним согласился глава Titan Cement и вице-председатель Европейского круглого стола по промышленности Дмитрий Папалексопулос, но добавил, что политику европейских стран в условия кризиса можно понять. Несмотря на это, эксперт призвал «не затягивать с переходом на зеленую энергетику».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в стране не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.