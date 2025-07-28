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28 июля 2025 в 17:11

Россия может депортировать участника СВО в Бразилию

Член СПЧ Кабанов: крестившемуся участнику СВО из Бразилии грозит депортация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из России могут депортировать добровольца из Бразилии, который принимал участие в боях за Авдеевку, сообщил член совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина женился в России и принял православие.

Общественник предположил, что речь может идти о нарушении решения президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства. Он призвал компетентные органы разобраться в ситуации.

Тем более мы знаем, что участники СВО уголовно преследуются на своей исторической родине за участие в боевых действиях на стороне России, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что гражданин США из Техаса заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, чтобы доказать свое право на российское гражданство. Мужчина уже перевез свою жену и шестерых детей в Подмосковье.

До этого доброволец жил в Хьюстоне и работал на заводе. Но его недовольство вызывали массированная пропаганда толерантности, падение уровня культуры и преступность. Он признался, что очарован Россией, ее политикой, невероятной природой и доброжелательными людьми.

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