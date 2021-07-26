Российской компании разрешили тестировать новую вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения выдало российской компании Biocad разрешение на проведение испытаний собственной вакцины от коронавируса. Это следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований, опубликованного на сайте Росздравнадзора.

В материалах говорится , что клинические испытания рекомбинантной векторной вакцины будут проводиться для оценки её безопасности и иммуногенности. Разрешение выдали на I и II фазы исследований.

Документ получен 26 июля, а его действие заканчивается 31 декабря 2026 года. Тестирование будут проводить в двух медицинских организациях, в нём примут участие 360 пациентов.

В компании отказались давать комментарий журналистам РИА Новости.

Biocad работает над вакциной BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). По такой технологии нет ещё ни одной зарегистрированной вакцины.

Компания была основана в 2001 году, в разное время доли в ней принадлежали «Газпромбанку» и компании Millhouse, которая управляет активами предпринимателя Романа Абрамовича. Генеральный директор организации Дмитрий Морозов в 2020 году рассказывал Forbes о разработке сразу трёх вакцин от COVID-19. Одну из них организация делала вместе с центом «Вектор». Компания заняла второе место в рейтинге издания среди фармацевтических организаций РФ, при этом издание называет её «лидером госзакупок».

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глaголев рассказал, что количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики корoнавирусной инфекции достаточно невелико. Он отметил, что недопустимы санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после вакцинации. По его мнению, таких медиков нужно стимулировать.