Российское авторское общество хочет отсудить у Киркорова 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российское авторское сообщество подало иск к певцу Филиппу Киркорову в Арбитражный суд столицы. Согласно данным, опубликованным на сайте картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составила 2 млн рублей.

При этом не уточняется, какие именно претензии возникли у сообщества к исполнителю. Известно, что организация занимается управлением авторскими правами, например, выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или приобретения композиций незаконным путем.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным канала, в эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН. Музыкант решил вопрос с налоговой после «голой» вечеринки Ивлеевой. Известно, что ФНС уже начала проверять некоторых гостей мероприятия. По информации канала, долг по налогу на имущество у Киркорова составлял 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тыс. рублей, по земельному налогу — 371 тыс. рублей, по УНС — более 4 млн.

Мероприятие Ивлеевой состоялось 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Блогер позвала на закрытую вечеринку главных звезд российского шоу-бизнеса. Впоследствии общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения СВО на Украине.