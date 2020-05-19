Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

https://static.news.ru/photo/14f731c8-99c9-11ea-afc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот Первый канал/YouTube

Более 130 военнослужащих и их семьи в Наро-Фоминском районе получили ключи от служебных квартир. Жильё для них возвели в посёлке Калининец. Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры.

Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала. В нём возведённые конструкции были названы домами, комнаты которых полностью готовы для проживания. Однако был продемонстрирован и внешний вид служебного жилья.

Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной, — прокомментировал условия проживания сержант Дмитрий Метерев.

В сюжете также было отмечено, что в комнатах есть всё необходимое — мебель, в том числе и кухонная, бытовая техника и даже шторы на окнах.

Сейчас в том же районе завершается строительство ещё 25 таких же домов для военных.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минстрое разработали меры, направленные на сокращение сроков строительства при сохранении качества жилья и стоимости квадратных метров.