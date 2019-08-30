Минтранс выступил с инициативой ограничить обгоны и перестроения для автовладельцев. Согласно документу, это позволит снизить аварийность на дорогах и повысит безопасность дорожного движения.
Ведомство предлагает ввести термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним относятся прямые горизонтальные участки трасс, перекрёстки, участки с пешеходными переходами. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установив соответствующие знаки, пишет «
Документ также предлагает использовать на дорогах видеокамеры, которые могут фиксировать до 15 видов нарушений, в том числе езду с выключенными днём фарами и повороты в неположенных местах.
Ранее, как писал News.ru, Минтранс предложил пересмотреть правила использования электроскутеров. Проект уже подготовлен. Пересмотр ПДД завершится к концу текущего года.