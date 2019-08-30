https://static.news.ru/photo/f701b550-cb04-11e9-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтранс выступил с инициативой ограничить обгоны и перестроения для автовладельцев. Согласно документу, это позволит снизить аварийность на дорогах и повысит безопасность дорожного движения.

Ведомство предлагает ввести термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним относятся прямые горизонтальные участки трасс, перекрёстки, участки с пешеходными переходами. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установив соответствующие знаки, пишет « Коммерсант ». Так, например, для обеспечения безопасности на пешеходных переходах, рекомендуется ограничить режим разрешённой скорости до 40–60 км/ч, а также установить светофоры с кнопкой. На перекрёстках планируется применять дублирующие знаки и использовать искусственное освещение, а также устанавливать камеры, фиксирующие заезд на стоп-линию.

Документ также предлагает использовать на дорогах видеокамеры, которые могут фиксировать до 15 видов нарушений, в том числе езду с выключенными днём фарами и повороты в неположенных местах.

Ранее, как писал News.ru, Минтранс предложил пересмотреть правила использования электроскутеров. Проект уже подготовлен. Пересмотр ПДД завершится к концу текущего года.