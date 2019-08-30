Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтранс выступил с инициативой ограничить обгоны и перестроения для автовладельцев. Согласно документу, это позволит снизить аварийность на дорогах и повысит безопасность дорожного движения.

Ведомство предлагает ввести термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним относятся прямые горизонтальные участки трасс, перекрёстки, участки с пешеходными переходами. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установив соответствующие знаки, пишет «Коммерсант». Так, например, для обеспечения безопасности на пешеходных переходах, рекомендуется ограничить режим разрешённой скорости до 40–60 км/ч, а также установить светофоры с кнопкой. На перекрёстках планируется  применять дублирующие знаки и использовать искусственное освещение, а также устанавливать камеры, фиксирующие заезд на стоп-линию.

Документ также предлагает использовать на дорогах видеокамеры, которые могут фиксировать до 15 видов нарушений, в том числе езду с выключенными днём фарами и повороты в неположенных местах.

Ранее, как писал News.ru, Минтранс предложил пересмотреть правила использования электроскутеров. Проект уже подготовлен. Пересмотр ПДД завершится к концу текущего года.

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