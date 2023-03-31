«Хитрый вредитель»: дачникам России рассказали, как бороться с борщевиком Союз дачников Подмосковья посоветовал бороться с борщевиком водонепроницаемой пленкой и косой

Фото: Агентство «Москва»

Борщевик не только является сильным аллергеном для человека, но и «хитрым вредителем, выживающим другие растения». Чтобы его «победить», можно «застелить участки с сорняком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, а потом все лето косить», рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, лучше довериться специалистам в данном вопросе.

Борщевик — хитрый вредитель. Он выживает другие растения. Выиграть в этой схватке реально. Есть несколько способов. Например, можно застелить участки с борщевиком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, чтобы там ничего не размножалось, а потом все лето косить. Однако так можно и без урожая остаться. Лучше вызвать специалистов, чтобы не повредить почву и не отравиться химикатами, — отметил эксперт.

Чаплин добавил, что справиться с борщевиком помогут культуры, «которые быстро разрастаются». Можно засеять сад люцерной, клевером или хвойными. Третий метод, подчеркнул он, заключается в использовании специальных химических препаратов.

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