Российским авиакомпаниям запретят разделять семьи в самолетах Депутат Буцкая: авиакомпаниям запретят рассаживать детей и родителей в самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью «Известиям». По ее словам, группа депутатов «Единой России» готовит такие поправки в Воздушный кодекс, в настоящий момент текст документа на уточнении.

В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь, — пояснила парламентарий.

На данный момент перевозчикам дана рекомендация не разделять родителей и детей. Однако каждая компания расценила эту рекомендацию по-своему, поэтому некоторые все еще считают возможным рассаживать родственников далеко друг от друга, подчеркивает издание.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов объяснил в разговоре с NEWS.ru, почему детей стоит лишить права выбирать, с каким родителем жить после их развода. Он отметил, что в ряде случаев ребенок выбирает сторону, где его начнут баловать, разрешая «играть в онлайн-игры и есть больше сладкого». Кроме того, проживание только с матерью лишает ребенка, особенно юношу, отцовского воспитания.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман до этого заявил, что меры защиты одиноких отцов в России пока не принимаются, поскольку их положение лучше, чем положение одиноких матерей, а «дальше будет видно». По его словам, таким мужчинам значительно проще найти работу, чем женщинам.