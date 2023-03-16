Российский военный заявил об убийстве мирного жителя и получил срок за фейк Суд приговорил военного к 5,5 годам условно по делу о фейках после слов об убийстве украинца

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Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Даниила Фролкина к 5,5 годам условного заключения за фейки о Вооруженных силах России, сообщают «Важные истории» (СМИ включено Минюстом РФ в список иноагентов). До этого мужчина заявлял, что убил мирного жителя в Киевской области. Суд счел эту информацию недостоверной и направленной на дискредитацию ВС РФ.

Россиянину также на два года запретили занимать должности в органах госвласти.

О том, что мужчина убил безоружного человека в Киевской области, он сам заявил журналистам еще летом 2022 года. После этого военный вернулся в Россию и уволился со службы, а позднее вновь вернулся в армию. Тогда на него и завели дело о фейках. Прокурор запрашивал для военнослужащего шесть лет колонии.

Россиянин также называл имена командиров и обвинял их в незаконных приказах, Минобороны не подтверждало озвученную им информацию.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что по итогам 2022 года в суд было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах России. По его словам, всего правоохранители выявили 187 фактов нарушения закона.