Apple впервые оштрафовали за неудаление фейков об СВО Apple оштрафовали на 400 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации об СВО

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Мировой суд Москвы впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление недостоверной информации об СВО, передает ТАСС. Компании назначили штраф в размере 400 тысяч рублей за подкасты. Компанию впервые привлекли к ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Apple должна была удалить информацию о военной операции на Украине. В частности Росковнадзор обнаружил сведения, направленные на дестабилизацию политической обстановки в РФ. Информация была размещена в Apple Podcasts.

Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей. Причиной такого решения стало распространение недостоверной информации о спецоперации. В частности, на площадке были размещены недостоверные сведения о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

До этого специалисты проанализировали материалы портала «Википедия», обнаружив там 130 статей с недостоверной информацией, причем порядка 70% материалов содержат фейки об СВО.