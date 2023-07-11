Twitch получил новый многомиллионный штраф Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Фото: Hideki Yoshihara/AFLO/Global Look Press

Стриминговый сервис Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда. Причиной такого решения стало распространение недостоверной информации о спецоперации.

Признать компанию Twitch Interactive виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа, — объявил судья по итогам заседания.

Решение было принято во вторник, 11 июля, после того, как администрация американской платформы отказалась удалять запрещенный на территории России контент. В частности, на площадке были выявлены недостоверные сведения о спецоперации по демилитаризации Украины и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино. Представитель компании на заседание суда не явился.

Ранее специалисты проанализировали материалы портала «Википедия», обнаружив там 130 статей с недостоверной информацией, причем порядка 70% материалов содержат фейки об СВО.

Замглавы дежурного отдела ведения реестров запрещенной информации ДС СМК, подведомственного Роскомнадзору, Евгений Мендэлос отметил, что в связи с распространением недостоверных сведений в отношении интернет-площадки были составлены протоколы на общую сумму 14 миллионов рублей.