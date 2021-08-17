Российский суд снова оштрафовал Google

Мировой суд судебного участка Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 4 млн рублей за отказ от удаления контента, который российские власти считают запрещённым. Об этом говорится в Telegram объединённой пресс-службы судов столицы.

Американскую корпорацию признали виновной по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации (ст. 13.41 КоАП).

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей, — говорится в сообщении.

В дальнейшем суд рассмотрит ещё четыре протокола на технологического гиганта. Три из них составлены из-за отказа от удаления контента, признанного запрещённым, ещё один — из-за отказа от удаления информации с призывами к экстремистской деятельности.

Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещённым, — в том числе информацию о митингах. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму 6 млн рублей, а 27 мая ещё один — на 3,5 млн рублей. В Роскомнадзоре заявили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на контент.

Кроме того, аналогичные штрафы получали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram.

При этом 4 августа Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google к Роскомнадзору. Компания оспаривала требование регулятора удалить ролики, в которых, по данным Генпрокуратуры, содержались призывы к участию в акциях протеста.