Российский правозащитник призвал отложить армейский призыв и демобилизацию

https://static.news.ru/photo/d0279f02-830b-11ea-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правозащитник Лев Пономарёв заявил о необходимости отложить весенний призыв на армейскую службу в России из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

Мы совершенно уверены, что нужно передвинуть срок призыва на один месяц или даже, может, на два месяца... Мы такое письмо готовим, — заявил Пономарёв «Интерфаксу».

Правозащитник отметил, что сама процедура призыва подразумевает близкие контакты между людьми, что создаёт риски распространения инфекции. Кроме того, по словам Пономарёва, осмотр призывников «будет врачей отвлекать» от оказания помощи больным.

Правозащитник также призвал пересмотреть сроки демобилизации из армии, чтобы защитить отслуживших срочников от заражения на «гражданке». Пономарёв предположил, что и сами бойцы, и их родители отнесутся с пониманием к переносу срока окончания службы, учитывая обстановку с коронавирусом в стране.

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля. Указ президента России Владимира Путина предусматривает отправку в войска 135 тысяч человек в этот период.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, перенести армейский призыв на июнь предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.