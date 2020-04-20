Глава Псковской области предложил перенести призывную кампанию на июнь

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести на июнь весенний призыв в армию. По его словам, это необходимо в целях обеспечения безопасности призывников в условиях пандемии коронавируса.

Глава региона пояснил, что весной в области должны быть призваны в ряды ВС РФ около 900 человек. В военкоматы явятся порядка 3,5 тысячи человек. Часть из них получат отсрочку, но каждого из них придётся необходимо тестировать на COVID-19. При этом в регионе ежедневно делают только около 360 тестов. Кроме того, в работе с призывниками придётся задействовать часть гражданских врачей.

Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников. Это недопустимо, — цитирует губернатора «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, им будет предоставлена возможность после сдачи ЕГЭ поступить в вузы.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.