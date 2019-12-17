Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов призвал ввести дополнительные меры контроля над продажей алкоголя в зонах беспошлинной торговли в аэропортах.
Пилот
Дельдюжев также посетовал на то, что в самолётах отсутствуют средства фиксации буйных граждан, и призвал принять официальный перечень таких инструментов.
Как сообщал NEWS.ru, 16 декабря экипажу самолёта, следовавшего из Минеральных Вод в Новосибирск, пришлось примотать скотчем к креслу находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения дебошира. Мужчина нецензурно выражался в адрес окружающих и пытался проникнуть в кабину пилотов.
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