https://static.news.ru/photo/d52c1a52-20fd-11ea-a36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов призвал ввести дополнительные меры контроля над продажей алкоголя в зонах беспошлинной торговли в аэропортах.

Пилот рассказал НСН, что считает ненормальной ситуацию, когда пассажиру не дают пронести спиртное при досмотре, но затем алкоголь можно легко купить в duty free в зоне ожидания рейса. Дельдюжов предположил в качестве меры борьбы с дебоширами устанавливать в самолётах шкафы, куда сдавалась бы купленная в зоне беспошлинной торговли продукция и выдавалась по прибытии в место назначения. Простое запечатывание пакета с покупками, по мнению главы лётного профсоюза, не останавливает пассажиров от употребления алкоголя.

Дельдюжев также посетовал на то, что в самолётах отсутствуют средства фиксации буйных граждан, и призвал принять официальный перечень таких инструментов.

Как сообщал NEWS.ru, 16 декабря экипажу самолёта, следовавшего из Минеральных Вод в Новосибирск, пришлось примотать скотчем к креслу находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения дебошира. Мужчина нецензурно выражался в адрес окружающих и пытался проникнуть в кабину пилотов.