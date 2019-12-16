https://static.news.ru/photo/bd83089e-1fe4-11ea-b00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экипажу самолёта, прибывшего из Минеральных Вод в Новосибирск, пришлось примотать буйного пассажира скотчем к креслу.

Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время полёта начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников и других пассажиров. На все замечания он реагировал с агрессией и пытался проникнуть в кабину пилотов.

Поднявшись на борт, сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО, экипаж был вынужден ограничить нарушителя в движениях в целях безопасности.

Буйного пассажира доставили в дежурную часть полиции, где он продолжил вести себя вызывающе и ругаться матом уже в адрес полицейских.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), передаёт « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае сотрудники линейной полиции задержали двух пассажиров поезда. Мужчины распивали спиртные напитки и курили в тамбуре, что является административным правонарушением. Курильщиков с поличным «застукал» начальник состава. Но когда он попытался сделать мужчинам замечание, в ответ получил грубость с их стороны. 30-летний нарушитель порядка принял административный штраф, а вот его 36-летний неоднократно судимый собутыльник сперва бранился в адрес блюстителей закона, а потом начал биться головой об стол. Таким образом мужчина пытался обвинить полицейских в насилии, но не учёл наличие у них нагрудных видеорегистраторов.