Российский «Леруа Мерлен» переименовался Российская компания «Леруа Мерлен» сменила имя юрлица на «Ле Монлид»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Леруа Мерлен Восток» в России сменила название юридического лица на «Ле Монлид», сообщает РИА Новости. По данным агентства, сам бренд компания переименовывать не планирует.

5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято, — сказали в пресс-службе ритейлера.

Представители компании уточнили, что смена названия юрлица объясняется передачей управления локальному менеджменту. Кроме того, данный шаг никак не повлияет на операционную деятельность, планы торговой сети и работу сотрудников, добавили в компании.

Ранее стало известно, что американская компания Apple планирует переименовать сервис Apple ID в Apple Account, сообщил портал MacRumors. Произойти это может уже в 2024 году вместе с осенним релизом iOS 18 и macOS 15.

По данным портала, фирменные приложения и сервисы также обновятся и будут отображать новое название. Отмечается, что уже сейчас новое название фигурирует в некоторых документах и встречается на сайте Apple. При этом авторы портала допустили, что ребрендинг аккаунта Apple не будет реализован в силу разных причин, связанных с новыми разработками компании.