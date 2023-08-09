Российский куриный фарш оказался заражен сальмонеллой Эксперты Роскачества обнаружили сальмонеллу в курином фарше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества изучили состав фарша, продающегося в российских продуктовых магазинах, сообщает РИА Новости. По данным исследователей, лишь две марки продуктов были признаны высококачественными, тогда как в некоторых других марках фарша были выявлены серьезные нарушения. В частности, эксперты обнаружили в мясе кишечную палочку и сальмонеллу.

В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский «Знак качества» могут претендовать только две торговые марки, — рассказали в организации.

Всего было изучено 18 различных марок фарша. По словам специалистов, 11 марок не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Производителей фарша уведомили о результатах исследования, все они начали корректирующие мероприятия с целью повышения качества продукции. Кроме того, некоторые производители приняли решение утилизировать партии мяса, зараженного патогенными организмами.

Терапевт Филипп Кузьменко ранее предостерег россиян от питья воды из фонтанов. По его словам, в ней может содержаться кишечная палочка. Кроме того, врач рекомендует отказаться от купания в фонтанах, так как для поддержания чистоты воды используются химикаты. Они способны вызывать аллергию и раздражение кожи.