https://static.news.ru/photo/e7fd5240-20b2-11ea-9307-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Падалка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ключевой «катастрофой», которая угрожает человечеству, являются не техногенные и климатические проблемы, а конфликты между людьми и странами, считает космонавт, герой России Геннадий Падалка.

Во время презентации туристического потенциала РФ и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге он отметил, что имеет большой опыт работы в международных проектах, в том числе на МКС, где сотрудничают 15 государств. После возвращения на Землю космонавтов часто спрашивают, как меняется облик планеты, а также о масштабных катастрофах, угрожающих ей.

По его словам, многие относят к таким проблемам изменение климата, глобальное потепление и техногенные опасности, однако все космонавты и астронавты знают, что это не так.

Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там, в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле, — поделился Падалка.

Он добавил, что космос и туризм имеют объединяющие факторы, так как путешествия по миру обеспечивают межкультурный обмен и тем самым «улучшают мир», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), отметил, что человечество не может противостоять изменению среды.