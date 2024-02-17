Российский корабль с конфетами и подарками пристыковался к МКС Корабль «Прогресс МС-26» с подарками для космонавтов пристыковался к МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Корабль доставил на МКС оборудование, топливо, воду, одежду, а также конфеты и подарки для космонавтов.

В 09:06 мск «Прогресс МС-26» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. <...> В багаже — 2518 кг грузов, в том числе 1478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота, — сообщили в Роскосмосе.

Операции по сближению и стыковке корабля в подмосковном Центре управления полетами проконтролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов, подчеркнули в ведомстве. Опубликованы фото из ЦУР.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. В Роскосмосе уточняли, что корабль доставит на МКС конфеты фабрики «Красный Октябрь», изготовленные специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Также на «Прогрессе» отправили подарок для космонавта Николая Чуба от его родственников.

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по общему времени пребывания в космосе, превзойдя показатель своего соотечественника Геннадия Падалки, набравшего более 878 суток за пять полетов. В Роскосмосе отметили, что Кононенко предстоит провести на МКС еще восемь месяцев, ожидается, что к 5 июня он будет находиться в космосе уже тысячу суток.