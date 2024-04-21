Российский боец рассказал, как работают собаки-саперы в зоне СВО Боец Девятый: собаки-саперы могут работать в режиме свободного поиска в зоне СВО

Боец Вооруженных сил России с позывным Девятый рассказал о работе с псом Тайсон в зоне спецоперации на Украине. По словам кинолога, которые приводит военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo, собака-сапер всегда готова к поиску взрывчатых веществ, даже если не давать ей соответствующую команду.

Военный подчеркнул, что важным эпизодом проверки друг друга на профессиональные навыки стала прогулка в парке, в ходе которой Тайсон нашел взрывоопасный предмет. Тогда боец оперативно среагировал и вызвал на место саперов. Они обнаружили и обезвредили боеприпас с неразорвавшейся частью. В остальных случаях собака работает в режиме свободного поиска.

Когда у тебя задача в каком-то помещении либо периметре, ты задаешь собаке направление поиска. И есть свободный поиск — это когда собака просто гуляет, чувствует облако и обозначает место, где находится источник запаха, — пояснил Девятый.

Ранее инженерно-саперная бригада группировки войск «Центр» обезвредила в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек. По словам командира группы разминирования, работа саперов усложняется применением ВСУ дронов-камикадзе и квадрокоптеров. Они сбрасывают гранаты Ф-1 и осколочные мины.