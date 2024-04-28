Российских дачников начали обманывать мошенники Эксперт Храпунова: дачников могут ждать разные способы обмана

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С наступлением сезона дачных работ россияне могут столкнуться с различными видами сезонного мошенничества, сообщает куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, слова которой приводит РИА Новости. Например, все чаще появляются жалобы на мошенников при покупке семян, рассады, бассейнов и найме строителей.

По словам Храпуновой, часто возникают жалобы о том, что дачники не получают то, что заказывали: кто-то получает просто землю вместо растений, кто-то не удовлетворен качеством товара, кому-то присылают неверный товар. Продавцы в таких случаях чаще всего не меняют товар и даже блокируют покупателей. Решить такие проблемы очень сложно, подчеркнула эксперт.

Храпунова сказала, что сезонное мошенничество часто связано с покупкой бассейнов для дач и загородных домов. Бывает, что бассейн оплачивается, но отправка не происходит, и покупатель не может выяснить причины. Эксперт рекомендует читать отзывы и использовать проверенные контакты при покупке в интернете, а также предпочитать магазины с офисами. Однако мошенники могут создавать поддельные сайты под легальные магазины, поэтому необходимо сверять данные.

При найме строителей на даче ситуация также может быть непредсказуемой. Бывает, что строители начинают работы, берут авансы и деньги на материалы, а затем исчезают. Храпунова советует не выплачивать аванс в самом начале работ и проводить оплату по факту выполнения задач.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что при сжигании травы выделяется крайне токсичный диоксин. По его словам, вещество опасно и для человека, и для садовых культур.