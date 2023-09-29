Российские ученые взялись за разработку нейроморфного компьютера Ковальчук: ученые из Курчатовского института создают нейроморфный компьютер

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Михаил Ковальчук

Специалисты Курчатовского института ведут работы по созданию нейроморфного компьютера, рассказал в беседе с РИА Новости президент института Михаил Ковальчук. По его словам, изобретение должно будет имитировать работу человеческого мозга. Он отметил, что сейчас мозг человека превосходит искусственный интеллект (ИИ) по количеству процессов, которые он может обрабатывать одновременно. Именно поэтому ученые пытаются создать новый тип компьютера, считает Ковальчук.

Вы не воспроизводите на самом деле интеллект и не можете. <...> Вы берете массив данных и делаете так, что можете одновременно огромное количество данных крутить. <...> Это и есть, грубо говоря, искусственный интеллект. Это в чистом виде электрические затраты. <...> Поэтому надо энергетику развивать и создавать нейроморфный компьютер, то есть компьютер, который будет похож на мозг. <...> Чем мы и занимаемся в Курчатовском институте, — сказал президент научно-исследовательского центра.

При этом он подчеркнул, что нейроморфный компьютер в неумелых руках может принести больше вреда, чем пользы. По мнению Ковальчука, подобные технологии должны находиться под контролем государства.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, регулированию подлежат все сферы жизни человека, это норма, так что и для ИИ оно потребуется. Важно при этом не сдерживать развитие ИИ, подчеркнул он.