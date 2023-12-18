Российские ученые создали уникальные технологии выращивания органов Изобретатель Волова: пациентам будут пересаживать трансплантаты с их же клетками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ученые-медики внедряют цифровые технологии для создания замещающих имплантатов из собственных тканей пациента, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета профессор Лариса Волова. Она пояснила, что уникальные отечественные разработки позволяют, в частности, сохранять конечности вместо их ампутации.

Как объяснила ученый, такие биоимплантаты из тканей человека постепенно рассасываются в организме, замещаясь его собственной тканью. Таким образом, они и способствуют росту, и становятся матрицей, по которой формируется новая ткань. Технологии применяются для восстановления костей, сухожилий, хрящей, а также в других операциях в травматологии, стоматологии, офтальмологии. Кроме того, разработка помогает диабетикам с начавшимся некрозом тканей или «диабетической стопой». Обычно в этом случае конечности приходится ампутировать и человек остается инвалидом, однако использование новой технологии позволяет сохранить конечности и жизнь пациентов — они ходят на своих ногах, без протезов.

Разработки ученых-медиков применяют и при операциях участникам СВО.

Мы работаем с Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко. Мы им поставляем свои материалы бесплатно для восстановления конечностей. <...> Потому что зачем отрезать, когда можно восстановить, — отметила Волова.

Еще одной перспективной разработкой российских ученых являются гидрогели для 3D-биопечати органов и тканей из твердых материалов. Технология позволяет замещать имеющиеся дефекты собственными тканями человека, например, в суставных и других хрящах, слизистой десны, роговице глаза. В перспективе изобретение может стать заменой донорским органам, которые отторгаются организмом, и, чтобы этого не происходило, пациент вынужден принимать препараты, подавляющие иммунитет. Выращивание органов из собственных клеток решит эту проблему, резюмировала профессор.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что максимальная продолжительность жизни после пересадки сердца, зафиксированная в России, составляет 17 лет, а в мире — 20 лет. По его словам, организм каждого пациента индивидуально реагирует на столь сложную операцию.