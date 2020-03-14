https://static.news.ru/photo/e1c6de46-6748-11ea-85ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Быстрое распространение коронавируса по планете является достаточным основанием для легализации в России продажи лекарств в Интернете. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сами ретейлеры — участники АКИТ гарантируют обеспечение населения необходимым ассортиментом товаров, сообщает ТАСС.

В АКИТ считают, что на фоне объявленной ВОЗ пандемии всё больше россиян хотели бы сократить число личных контактов и заменить походы по магазинам покупками через Интернет. Легализация продажи лекарств в Сети также поможет обезопасить работников аптек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года. Затем его движение приостановилось. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал депутатов ускорить работу над документом, однако он до сих пор не принят.