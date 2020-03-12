Легализация онлайн-доставки медицинских препаратов в России стала бы правильным шагом в условиях пандемии коронавирусной инфекции, позволив россиянам меньше контактировать с заболевшими людьми в аптеках.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов
Я считаю, что легализация доставки лекарств — это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках, — подчеркнул Соколов.
Законопроект о продаже безрецептурных лекарств с онлайн-доставкой был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года, однако затем его рассмотрение приостановилось. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин призвал парламентариев ускорить работу над законопроектом, однако он до сих пор не принят.
Как ранее сообщал NEWS.ru, на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции россияне стали тратить в полтора раза больше средств на противовирусные и иммуномодулирующие препараты.
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