Российские мужчины рассказали, как относятся к грязным волосам у женщин «Газета.Ru»: российские мужчины не обращают внимания на грязные волосы у женщин

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В России мужчины не обращают внимания на грязные волосы у женщин, сообщает «Газета. Ru» со ссылкой на экспертов российского сервиса для знакомств. Больше всего представителям сильного пола нравится, когда спутницы распускают волосы или собирают их в хвост.

Эксперты подчеркнули, что больше всего шансов получить приглашение на первое свидание есть у брюнеток и брюнетов. Кроме этого, по их словам, на скорое знакомство могут рассчитывать обладатели русого цвета волос.

Как выяснилось, шансов получить приглашение на первое свидание больше у брюнетов и брюнеток. Обладатели русого цвета волос тоже могу рассчитывать на скорое знакомство — заветный лайк на фото поставили бы 24% девушек и 20% мужчин, — заявили специалисты.

Женщины при выборе партнера в большинстве случаев отдают предпочтение мужчинам со стрижкой «полубокс» или «бокс». Второе место в рейтинге участвующих в опросе девушек занимает небрежная стрижка в стиле гранж, как у Бреда Питта в фильме «Бойцовский клуб».

Косметолог Татьяна Егорова ранее посоветовала мужчинам пользоваться разнообразными уходовыми средствами, в первую очередь кремами для рук и лица, а также гелями для тела и умывания. Врач объяснила, что зимой многие ходят без перчаток, поэтому руки сильно сохнут и их обязательно нужно мазать кремом. По словам Егоровой, использовать один предмет гигиены для всех частей тела неправильно.