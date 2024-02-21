Мужчинам перечислили уходовые средства, которыми им нужно пользоваться Косметолог Егорова: мужчинам следует пользоваться кремом для рук

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Мужчинам следует пользоваться разнообразными уходовыми средствами, в первую очередь кремами для рук и лица, а также гелями для тела и умывания, рассказала врач-косметолог Татьяна Егорова. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что зимой многие ходят без перчаток, из-за чего руки сильно сохнут. В связи с этим обязательно нужно мазать их кремом. Кроме того, рекомендуется умывать лицо отдельным средством.

Я учу [мужчин] умывать лицо отдельным средством. Еще они очень плохо следят за руками, большинство не мажут кремом, зимой ходят без перчаток, поэтому руки сохнут, — пояснила косметолог.

Егорова уточнила, что уходовое средство обязательно должно соответствовать типу кожи. Косметолог также добавила, что использовать один предмет гигиены для всех частей тела и лица неправильно.

Стоматолог-ортодонт Анна Калинина ранее предположила, что многие мужчины отращивают бороду, чтобы скрыть второй подбородок. По ее словам, с помощью брутального образа некоторые пытаются спрятать свои комплексы по поводу внешности, избежав при этом визита к косметологу. Она рассказала, что одной из причин возникновения второго подбородка могут быть стоматологические проблемы.