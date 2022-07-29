Ветеринар: российские комары могут переносить лихорадку западного Нила Ветеринар Шеляков: российские комары могут являться переносчиками лихорадки западного Нила

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Комары, которые обитают на территории России, вполне могут быть переносчиком лихорадки западного Нила, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный-врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что за счет миграции людей и насекомых многие болезни, ранее считавшиеся несвойственными для России, начали появляться и у нас.

Вообще лихорадка западного Нила, конечно, несвойственное заболевание для нашего региона. Но учитывая, что многие другие заболевания, которые мы также считаем несвойственными для России, за счет эмиграции населения и насекомых начали появляться и у нас, таким образом, если наш комар попьет кровь у человека больного лихорадкой западного Нила, то соответственно, совершенно спокойно может передать это заболевание другому человеку. Тем более, что подобного рода болезни не передаются напрямую от человека к человеку, а только посредством кровососущих насекомых или представителей типа членистоногих, — заявил Шеляков.

Ранее врач-инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова рассказала, что клещи являются возбудителем опасной инфекции — клещевого энцефалита, которая чревата угрожающими жизни осложнениями, такими как отёк головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. По словам эксперта, опасность в том, что даже при кратковременном присасывании насекомого человек может заразиться. Инфекционист добавила, что признаки клещевого энцефалита проявляются через одну-две недели после укуса.