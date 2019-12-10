Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора. Я играл эту роль три с небольшим года, это было неплохое время, и я даже, признаться, успел привыкнуть как к аплодисментам, так и к гнилым помидорам, — написал главный редактор журнала Максим Семеляк.