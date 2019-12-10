Российская версия мужского журнала Men’s Health закрывается. Последний номер выйдет 23 декабря.
Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора. Я играл эту роль три с небольшим года, это было неплохое время, и я даже, признаться, успел привыкнуть как к аплодисментам, так и к гнилым помидорам, — написал главный редактор журнала Максим Семеляк.
Как ранее писал NEWS.ru, украинский сайт «Миротворец», на котором публикуются данные о «врагах страны», объявил о прекращении своей деятельности.
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