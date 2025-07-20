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20 июля 2025 в 20:13

Российская компания ввела штраф за попытку пронести телефон на свои НПЗ

Baza: «Газпромнефть» ввела штраф в 100 тысяч рублей за смартфоны на заводах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщил, что российская компания «Газпромнефть» будет штрафовать за попытку пронести смартфон на завод. По его данным, в приказе по Омскому НПЗ говорится, что за нарушение этих правил обычные работники рискуют получить штраф в размере пяти тысяч рублей, а сотрудники подрядных организаций — до 100 тысяч рублей.

Согласно публикации, новые меры безопасности действуют с 14 июля. Согласно им, сотрудникам запрещено проносить на территорию смартфоны, въезжать на машине с активированным GPS, а также использовать любые устройства, способные передавать геолокационные данные.

По информации источников, аналогичные распоряжения были изданы и на других заводах. При этом запрет не распространяется на кнопочные телефоны.

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